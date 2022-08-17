Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили после шутки Маска

Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили после шутки Илон Маска о покупке клуба

Акции английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» на предварительных торгах в среду, 17 августа, подскочили на 17 процентов. На это обратил внимание CNBC.

Резкий рост ценных бумаг произошел после того, как основатель Tesla Илон Маск объявил о намерении купить клуб. Позже миллиардер признался, что это была шутка, а рост акций клуба замедлился до 3,68 процента. Покупка «Манчестер Юнайтед» обошлась бы Маску примерно в два миллиарда долларов, исходя из капитализации компании на фондовом рынке, предполагает Forbes.

В конце апреля Маск пригрозил, что собирается купить Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин. За несколько дней до этого миллиардер говорил о намерении купить Twitter, и это оказалось правдой. Однако уже в июле предприниматель передумал и отказался от сделки. Утверждалось, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и не предоставил Маску информацию, которую тот запрашивал.

В конце августа Маск снова передумал и назвал условие для возобновления сделки. «Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — заявил он.