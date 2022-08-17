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Туристка отправилась на нелегальную рейв-вечеринку и умерла

В Испании во время нелегального рейва умерла 32-летняя туристка из Швейцарии

Фото: Unsplash

Туристка из Швейцарии умерла во время нелегального рейва в Испании, который посетило несколько тысяч человек. Об этом сообщает Murcia Today.

Мероприятие проводилось в небольшой деревне муниципалитета Самора и было организовано без согласования с властями испанской провинции — его посетило около двух тысяч человек, в основном путешественники из Северной и Центральной Европы.

По данным портала, 32-летняя женщина отправилась на вечеринку вместе с подругой. Через некоторое время ее тело было обнаружено без видимых следов насилия, правоохранительные органы устанавливают точную причину смерти.

Отмечается, что местные жители были недовольны проведением вечеринки из-за высокой нагрузки на туристическую инфраструктуру, а также из-за риска пожара, вызванного сильной засухой.

Ранее в июле семье британских туристов пришлось отказаться от «отпуска мечты» в роскошной гостинице на карибском острове после того, как они случайно узнали о проведении 24-часовой вечеринки «18 плюс» в их отеле. За путевку путешественники заплатили около 1,3 миллиона рублей.

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Мария Гейн
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