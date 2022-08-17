Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России прокомментировали экстренную покупку боевых кораблей у Китая

В ОСК заявили, что России покупать боевые корабли у Китая нецелесообразно
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bullit Marquez / AP

Кораблестроительная отрасль России способна решить все поставленные задачи по обеспечению потребностей Военно-морского флота (ВМФ) страны в назначенные сроки. Об этом ТАСС на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

Корреспондент информационного агентства спросил гендиректора компании о целесообразности возможной экстренной закупки у Китая боевых кораблей для нужд ВМФ России. «Не думаю, что отвлечение финансовых средств на строительство кораблей в дружественных странах является эффективным решением вопроса экстренного увеличения их численности», — прокомментировал свою позицию Королев.

При этом он отметил, что «из этого, конечно, не следует, что мы должны вообще свернуть взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество с дружественными странами».

Материалы по теме:
Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец
Нам не светитАмерика получила самый дорогой в мире атомный авианосец
2 января 2018
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
Сегодня

В августе обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд напомнил, что в основе отдельных образцов китайской военной техники лежат иностранные технологии, которые использовали для модернизации вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В июле в публикации этого американского издания китайский палубный истребитель FC-31 назвали неудачной копией американского F-35 Lightning II.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
На Черноморском флоте опровергли смену главнокомандующего
Стюардессы унизили пассажиров самолета за отказ сидеть рядом с неубранной рвотой
Россиянина осудили за убийство девушки с инсценировкой попытки спасения
Бизнес-тренер назвал самые опасные для здоровья ошибки трудоголиков
Крупнейшая «нефтяная кубышка» мира рекордно опустела
В результате ДТП в Марокко погибли десятки человек
В России прокомментировали экстренную покупку боевых кораблей у Китая
Тысячи заключенных привлекли на стройки в России
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна пота с одежды
В Энергодаре сообщили о массированном обстреле города украинскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.