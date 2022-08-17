В России прокомментировали экстренную покупку боевых кораблей у Китая

В ОСК заявили, что России покупать боевые корабли у Китая нецелесообразно

Кораблестроительная отрасль России способна решить все поставленные задачи по обеспечению потребностей Военно-морского флота (ВМФ) страны в назначенные сроки. Об этом ТАСС на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

Корреспондент информационного агентства спросил гендиректора компании о целесообразности возможной экстренной закупки у Китая боевых кораблей для нужд ВМФ России. «Не думаю, что отвлечение финансовых средств на строительство кораблей в дружественных странах является эффективным решением вопроса экстренного увеличения их численности», — прокомментировал свою позицию Королев.

При этом он отметил, что «из этого, конечно, не следует, что мы должны вообще свернуть взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество с дружественными странами».

В августе обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд напомнил, что в основе отдельных образцов китайской военной техники лежат иностранные технологии, которые использовали для модернизации вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В июле в публикации этого американского издания китайский палубный истребитель FC-31 назвали неудачной копией американского F-35 Lightning II.