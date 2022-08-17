В США назвали слабостью призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз

WSJ: призывы членов ЕС запретить выдачу виз россиянам обнажили слабость Европы перед РФ

Возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который обсуждается странами Европейского союза (ЕС), представляет собой позорную перспективу, заявил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Наттрас отметил, что подобные призывы лишь обнажили слабость Европы. «Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», — отметил он.

Журналист считает, что европейские лидеры не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, при этом они стремятся сохранить видимую эффективность санкций. Журналист обвинил ЕС в «дешевых пиар-акциях против президента [России Владимира] Путина».

По его словам, запрет на выдачу виз гражданам России противоречит западным принципам свободы и толерантности. Он добавил, что у европейских стран просто не осталось идей, каким образом можно еще попытаться ослабить Россию.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полная отмена виз для россиян на въезд в Европу сомнительна. «Вся Европа не пойдет… Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический — на машине, на поезде, автобусе — он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу», — объяснил глава ведомства.