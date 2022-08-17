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В США назвали слабостью призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз

WSJ: призывы членов ЕС запретить выдачу виз россиянам обнажили слабость Европы перед РФ

Фото: ConvertKit / Unsplash

Возможный запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, который обсуждается странами Европейского союза (ЕС), представляет собой позорную перспективу, заявил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Наттрас отметил, что подобные призывы лишь обнажили слабость Европы. «Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», — отметил он.

Журналист считает, что европейские лидеры не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, при этом они стремятся сохранить видимую эффективность санкций. Журналист обвинил ЕС в «дешевых пиар-акциях против президента [России Владимира] Путина».

По его словам, запрет на выдачу виз гражданам России противоречит западным принципам свободы и толерантности. Он добавил, что у европейских стран просто не осталось идей, каким образом можно еще попытаться ослабить Россию.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полная отмена виз для россиян на въезд в Европу сомнительна. «Вся Европа не пойдет… Что такое въезд россиянина в Европу? Есть физический — на машине, на поезде, автобусе — он возможен через Финляндию, страны Балтии и Польшу», — объяснил глава ведомства.

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Марина Совина
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