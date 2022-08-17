Решение выгнать фаната с флагом Украины с матча российских теннисисток объяснили

В WTA объяснили решение выгнать болельщицу с матча россиянок размером флага Украины

Организаторы теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США) объяснили решение выгнать болельщицу с флагом Украины с матча между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно политике турнира, флаги или баннеры размером более 18×18 дюймов (46×46 сантиметров) запрещены», — заявили организаторы. Они подчеркнули, что попросили фанатку убрать флаг, после чего разрешили ей остаться на трибунах.

О скандале с участием болельщицы стало известно 16 августа. Она сидела на трибунах, укутавшись в украинский флаг, на что внимание судьи обратила одна из участниц матча. Секьюрити выгнали болельщицу с трибун, заставив оставить флаг за пределами корта.

Встреча между Потаповой и Калинской прошла в воскресенье, 14 августа. Встреча завершилась победой последней в двух сетах — 7:5, 6:1.