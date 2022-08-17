Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Вест Хэм Юнайтед
Завтра
21:45 (Мск)
Виборг
Лига конференций|Раунд плей-офф. 1-й матч
ФШМ
Завтра
16:00 (Мск)
Химик Дз
Фонбет Кубок России|1-й раунд - 1/256 финала
Гент
Завтра
21:30 (Мск)
Омония
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Ференцварош
Завтра
19:30 (Мск)
Шэмрок Роверс
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Спорт

Решение выгнать фаната с флагом Украины с матча российских теннисисток объяснили

В WTA объяснили решение выгнать болельщицу с матча россиянок размером флага Украины

Фото: Shutterstock

Организаторы теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США) объяснили решение выгнать болельщицу с флагом Украины с матча между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно политике турнира, флаги или баннеры размером более 18×18 дюймов (46×46 сантиметров) запрещены», — заявили организаторы. Они подчеркнули, что попросили фанатку убрать флаг, после чего разрешили ей остаться на трибунах.

О скандале с участием болельщицы стало известно 16 августа. Она сидела на трибунах, укутавшись в украинский флаг, на что внимание судьи обратила одна из участниц матча. Секьюрити выгнали болельщицу с трибун, заставив оставить флаг за пределами корта.

Встреча между Потаповой и Калинской прошла в воскресенье, 14 августа. Встреча завершилась победой последней в двух сетах — 7:5, 6:1.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Аксенов рассказал о ситуации в Джанкойском районе Крыма после взрывов
Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет привлекательности в 91 год
В Совфеде ответили на планы Киева разрушить Крымский мост
Турагенты назвали страны-конкуренты Турции в летний период
Россияне начали массово отказываться от одобренных кредитов
Решение выгнать фаната с флагом Украины с матча российских теннисисток объяснили
В ЛНР заявили об отказе украинских священников ехать на позиции ВСУ
ВСУ сообщили об укреплении северных районов Украины
Ранее судимого россиянина задержали за грабеж на глазах у школьника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.