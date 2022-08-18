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Туристам назвали страны с самым большим числом зазывал

Reddit: туристов больше всего донимают зазывалы в Марокко, Египте, Индии и Камбодже
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Фото: Unsplash

Во многих странах туристы сталкиваются с докучающими им местными жителями. Пользователи Reddit написали в посте на форуме, в каких государствах путешественников донимают зазывалы.

Большинство комментаторов пришли к выводу, что уличные торговцы, таксисты и мошенники пристают к отдыхающим в Марокко, Египте, Индии, Иордании, Тунисе и Камбодже.

Также пользователи жаловались на поведение африканских мигрантов в Италии, Франции и Португалии, которые постоянно пытаются что-то продать туристам.

«Они подбегают со словами: привет, друг, что ищешь, откуда ты, иди сюда, сделаем скидку, музей закрыт, я провожу тебя на экскурсию или в ювелирный магазин», — писали пользователи.

При этом некоторые люди признались, что уличные торговцы также донимали их в Японии, Южной Корее, на Тайване, а также в Нью-Йорке.

Ранее в августе стюардессы назвали необычные способы борьбы с домогательствами пассажиров. Некоторые бортпроводники посоветовали «надеть маску и не реагировать», продолжать вести себя вежливо и дружелюбно или пытаться отшутиться.

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Ксения Жарова
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