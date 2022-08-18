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Зеленский заявил о готовности Турции помочь восстановить Харьков

Эрдоган пообещал Зеленскому взять шефство над восстановлением Харькова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Анкара готова взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он выразил благодарность властям Турции, пообещавшим оказать помощь Киеву. «Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области», — уточнил Зеленский.

Турция поможет в восстановлении инфраструктуры Украины, меморандум был подписан во Львове.

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В четверг, 18 августа, состоялась встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. В ходе беседы украинский президент назвал условие возобновления переговоров: России нужно вывести свои войска с подконтрольных ей территорий Украины.

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Марина Совина
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