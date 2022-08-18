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США обвинили в создании огромных рисков военной эскалации

Daily Express: испытания ракет Мinuteman III в США создают огромный риск военной эскалации

Фото: USA-NUCLEAR / ICBM U.S. Air Force /Senior Airman Ian Dudley / Reuters

Проводимые в США испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Мinuteman III создают огромные риски военной эскалации. Об этом сообщает обозреватель Элли Кук в материале для Daily Express.

«Соединенные штаты провели ракетные пуски, которые демонстрируют готовность ядерных сил и создают огромный риск военной эскалации», — говорится в статье.

При этом представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что сравнительно с «безответственными» действиями президента России Владимира Путина Соединенные Штаты якобы поступают «как образцовая ядерная держава».

16 августа ВВС США провели плановое испытание ракет Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Отмечается, что старт осуществлен с целью «продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания». Утверждается, что подобные испытания в США проводились более 300 раз и не связаны с происходящими в мире событиями.

Марина Совина
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