Daily Express: испытания ракет Мinuteman III в США создают огромный риск военной эскалации

Проводимые в США испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Мinuteman III создают огромные риски военной эскалации. Об этом сообщает обозреватель Элли Кук в материале для Daily Express.

«Соединенные штаты провели ракетные пуски, которые демонстрируют готовность ядерных сил и создают огромный риск военной эскалации», — говорится в статье.

При этом представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что сравнительно с «безответственными» действиями президента России Владимира Путина Соединенные Штаты якобы поступают «как образцовая ядерная держава».

16 августа ВВС США провели плановое испытание ракет Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Отмечается, что старт осуществлен с целью «продемонстрировать готовность ядерных сил США, уверенность в поражающем действии и эффективности национального ядерного сдерживания». Утверждается, что подобные испытания в США проводились более 300 раз и не связаны с происходящими в мире событиями.