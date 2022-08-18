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В заявлении Путина увидели «ядерный» сигнал для НАТО

NI: передача Минску «Искандер-М» сигнализирует НАТО о готовности России защитить союзников
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Обозреватель американского журнала National Interest Дебалина Гошал увидела в заявлении президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» сигнал для НАТО о готовности Москвы прикрыть союзников своими ядерными силами. Об этом она пишет в своей статье для издания.

В материале говорится, что «желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, — это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком».

По мнению Гошал, передача комплексов ракетных комплексов «Искандер-М» выгодна как России, так и Белоруссии, поскольку «системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО».

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Ранее обозреватель The Hill Эллен Митчелл указала, что заявление Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» насторожило Пентагон и вызвало опасение. По ее словам, обещание российского лидера про ракетные системы для Минска расценивается США как «бесцеремонное» и «безответственное» заявление и «разозлило» американское Минобороны.

25 июня президент России в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М». Путин также отметил, что на таких комплексах можно применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

«Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, который предназначен для поражения целей на расстоянии до 500 километров. В качестве мишеней для «Искандер-М» будут, в частности, ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

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Марина Совина
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