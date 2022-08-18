Суд арестовал открывшего стрельбу из обреза в российском городе мужчину

В Петербурге суд поместил в СИЗО открывшего стрельбу из обреза в центре города мужчину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поместил в СИЗО на два месяца мужчину, который открыл стрельбу в центре города. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов региона.

По данным ведомства, 15 августа фигурант гулял в Юсуповском саду и выстрелил из обреза ружья в присутствии других граждан.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). На данный момент обвинение фигуранту еще не предъявлялось. Известно, что он был против ареста.

Ранее стало известно, что в городе Гусеве под Калининградом пьяный местный житель с охотничьим ружьем устроил стрельбу из окна по двору дома и росгвардейцам, которые приехали его задерживать.

