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Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»

ТАСС: за год Россия произведет несколько десятков сверхзвуковых ракет «Оникс»

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

За год Россия выпустит несколько десятков ракет «Оникс». Объемы производства вооружений раскрыл ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству.

По данным источника, врученный гендиректору «Научно-производственного объединения машиностроения» Александру Леонову в ходе форума «Армия-2022» контракт на производство сверхзвуковых ракет рассчитан на один год и уже исполняется.

«Контракт был подписан ранее и уже выполняется. Он предусматривает производство нескольких десятков "Ониксов" в течение одного года», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Министерство обороны России показало удар ракетами «Оникс» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

В мае официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили украинские вертолеты в Одесской области ракетами «Оникс».

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Иван Потапов
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