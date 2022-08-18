Раскрыт способ Запада навредить России в ООН

Reuters: Запад может попробовать отозвать верительные грамоты представителей России в ООН

Западные страны и Украина могут попробовать отозвать верительные грамоты у представителей России в Организации Объединенных Наций (ООН). Такой способ навредить Москве раскрывает Reuters.

Агентство напомнило о требовании Киева исключить Россию из ООН, что невозможно сделать, поскольку для этого требуется рекомендация Совета Безопасности, где у России есть право вето.

Однако, указывает Reuters, другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее ООН. При этом агентство не уточнило, соответствует ли это Уставу ООН.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством», выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 28 июня. По его словам у России «нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер».