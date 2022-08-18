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Описаны особенности и сложности тушения источника дымки в Москве

Пожарный Кастрель заявил о сочетании трех видов ландшафтных пожаров в Рязанской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО – Югре / РИА Новости

Особенность пожаров, охвативших леса Рязанской области, заключается в сочетании трех видов ландшафтных возгораний, рассказал «Ленте.ру» координатор направления «Реагирование» группы «Добровольные лесные пожарные Центрального региона» Владимир Кастрель.

«Я вижу по данным торфяных контуров, что там есть торф, и вследствие лесного пожара там могут возникать торфяные пожары. Там есть низовой лесной пожар, и сейчас периодически поступают сообщения о том, что низовой пожар переходит в верховой», — поделился он.

Сложности тушения

Основная сложность тушения лесных пожаров в Рязанской области, по словам пожарного-добровольца, заключается в труднопроходимой местности. Кроме того, существует погодная проблема: очень низкая влажность и ветер создают условия для перехода пожара с низового, когда горит лесная подстилка и высота пламени не более полутора метров, в верховой, когда могут начинать гореть кроны деревьев. «Такие пожары опасны и требуют больших ресурсов на тушение», — отметил Кастрель.

Плюс сейчас во многих реках и каналах мало воды. Плюс там достаточно высокая плотность населения, есть объекты, из-за которых нельзя применять наиболее эффективные методы тушения, потому что нельзя, условно говоря, потушить пожар за деревней — его нужно потушить до

Владимир Кастрельпожарный-доброволец

Пожары в Рязанской области

Бушующие в Рязанской области лесные пожары попали на видео 17 августа. Дым от возгораний дошел до Москвы и Подмосковья. Жители отдельных районов Московского региона жалуются на запах гари второй день.

Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков рассказал, что на территории региона действует пять очагов природных пожаров. По его данным, к утру 18 августа общая площадь возгорания превысила 180 гектаров.

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров. До этого он распорядился направить в охваченный лесными пожарами регион самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов предположил, что лесные пожары в регионе могла спровоцировать сухая гроза.

Рослесхоз обвинил власти Рязанской области в сокрытии реальных масштабов лесных пожаров. В ведомстве уточнили, что сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.

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Екатерина Смирная
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