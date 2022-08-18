Эрдоган заявил о мирных интенциях Зеленского

Эрдоган заявил, что Зеленский и Гутерриш уверены в возможности мирного решения кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш уверены в том, что на данный момент есть возможности мирного решения украинского кризиса за столом переговоров с Россией. О мирных интенциях сторон сообщает РИА Новости.

«Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. Господин Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе», — заявил Эрдоган.

Ранее турецкий президент заявил, что намерен проинформировать российского коллегу Владимира Путина о результатах переговоров по Украине, которые прошли во Львове.

18 августа во Львове завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.