В США оценили новую подлодку-невидимку России «Арктур»

MWM: подлодка-невидимка «Арктур» позволит России наносить термоядерные удары из Арктики

Новая подлодка «Арктур» позволит России наносить термоядерные удары из Арктики, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как отметил автор, кроме четырех и более торпедных аппаратов, в задней части корпуса новой субмарины разместятся как минимум 12 пусковых установок для баллистических ракет межконтинентальной дальности. Он уточнил, что проект предназначен в первую очередь как стратегический носитель баллистических ракет в арктическом регионе.

Американские специалисты рассчитали, что водоизмещение в подводном положении составит порядка 24 тысяч тонн. «Новую российскую подлодку-невидимку "Арктур" смогут использовать для термоядерных ударов с Крайнего Севера», — оценили они.

Ранее журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир уточнил, что Россия представила свою самую современную подводную лодку в качестве предупреждения Западу.

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концепт-проект «Арктура» на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа.