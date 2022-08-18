В США оценили новую подлодку-невидимку России «Арктур»
Новая подлодка «Арктур» позволит России наносить термоядерные удары из Арктики, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).
Как отметил автор, кроме четырех и более торпедных аппаратов, в задней части корпуса новой субмарины разместятся как минимум 12 пусковых установок для баллистических ракет межконтинентальной дальности. Он уточнил, что проект предназначен в первую очередь как стратегический носитель баллистических ракет в арктическом регионе.
Американские специалисты рассчитали, что водоизмещение в подводном положении составит порядка 24 тысяч тонн. «Новую российскую подлодку-невидимку "Арктур" смогут использовать для термоядерных ударов с Крайнего Севера», — оценили они.
Ранее журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир уточнил, что Россия представила свою самую современную подводную лодку в качестве предупреждения Западу.
Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концепт-проект «Арктура» на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа.