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В США оценили новую подлодку-невидимку России «Арктур»

MWM: подлодка-невидимка «Арктур» позволит России наносить термоядерные удары из Арктики

Фото: ЦКБ «Рубин»

Новая подлодка «Арктур» позволит России наносить термоядерные удары из Арктики, пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как отметил автор, кроме четырех и более торпедных аппаратов, в задней части корпуса новой субмарины разместятся как минимум 12 пусковых установок для баллистических ракет межконтинентальной дальности. Он уточнил, что проект предназначен в первую очередь как стратегический носитель баллистических ракет в арктическом регионе.

Американские специалисты рассчитали, что водоизмещение в подводном положении составит порядка 24 тысяч тонн. «Новую российскую подлодку-невидимку "Арктур" смогут использовать для термоядерных ударов с Крайнего Севера», — оценили они.

Ранее журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир уточнил, что Россия представила свою самую современную подводную лодку в качестве предупреждения Западу.

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концепт-проект «Арктура» на форуме «Армия-2022» во вторник, 16 августа.

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Марина Совина
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