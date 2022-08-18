Обвиняемые в убийствах мигрантов сообщники Тесака попросили суда присяжных
Шестеро сообщников националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которых будут судить за серию убийств на почве межнациональной ненависти, попросили суд присяжных признать их невиновными. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Telegram-канал Mash.
Расследование дела уже закрыто, а первое судебное заседание назначено на сентябрь. Среди фигурантов — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин, а также бывший главарь группировки Семен Токмаков. Вместе с ними по делу проходит Сергей Коротких (Малюта).
23 декабря 2020 года обвиняемых задержали сотрудники ФСБ в Москве, Тюмени и Сочи. По данным спецслужбы, мужчины были участниками неонацистской группировки, которая с 2002 по 2004 год совершала убийства граждан Центральной Азии. Тела двух жертв они расчленили и подбросили их части в общественные места. Отмечалось, что преступники преследовали цель продемонстрировать расправы над жертвами и использовать их как инструмент давления на власти, вынуждая их изменить миграционную политику. После жестоких убийств экстремисты рассылали провокационные письма в госорганы.
В феврале 2020 года Тесак оформил девять явок с повинной, сознавшись в различных преступлениях, в том числе убийствах. Также он дал показания на своих соратников, после чего те были задержаны.
16 сентября 2021 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой. При этом в найденной у него во рту предсмертной записке говорилось, что он опасался за свою жизнь, не собирался совершать суицид, а также дал ложные показания на допросе. 26 мая 2022 года СКР возобновил проверку по факту смерти Тесака.