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Обвиняемые в убийствах мигрантов сообщники Тесака попросили суда присяжных

Арестованные после показаний Тесака об убийствах националисты попросили о суде присяжных

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Шестеро сообщников националиста Максима Марцинкевича (Тесак), которых будут судить за серию убийств на почве межнациональной ненависти, попросили суд присяжных признать их невиновными. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Расследование дела уже закрыто, а первое судебное заседание назначено на сентябрь. Среди фигурантов — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин, а также бывший главарь группировки Семен Токмаков. Вместе с ними по делу проходит Сергей Коротких (Малюта).

23 декабря 2020 года обвиняемых задержали сотрудники ФСБ в Москве, Тюмени и Сочи. По данным спецслужбы, мужчины были участниками неонацистской группировки, которая с 2002 по 2004 год совершала убийства граждан Центральной Азии. Тела двух жертв они расчленили и подбросили их части в общественные места. Отмечалось, что преступники преследовали цель продемонстрировать расправы над жертвами и использовать их как инструмент давления на власти, вынуждая их изменить миграционную политику. После жестоких убийств экстремисты рассылали провокационные письма в госорганы.

В феврале 2020 года Тесак оформил девять явок с повинной, сознавшись в различных преступлениях, в том числе убийствах. Также он дал показания на своих соратников, после чего те были задержаны.

16 сентября 2021 года Тесака обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой. При этом в найденной у него во рту предсмертной записке говорилось, что он опасался за свою жизнь, не собирался совершать суицид, а также дал ложные показания на допросе. 26 мая 2022 года СКР возобновил проверку по факту смерти Тесака.

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Екатерина Власова
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Обвиняемые в убийствах мигрантов сообщники Тесака попросили суда присяжных
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