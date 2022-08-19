Суд арестовал одного из напавших на врачей в больнице Балашихи

Суд поместил в СИЗО до 17 октября обвиняемого в нападении на врачей в больнице Балашихи

Суд арестовал 48-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на врачей в больнице подмосковной Балашихи. Об этом в пятницу, 19 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Фигурант будет находиться в СИЗО до 17 октября 2022 года.

В настоящее время ведется розыск его сообщника. По данным следствия, 16 августа несколько человек ворвались в хирургическое отделение больницы Балашихи. Там они избили заведующего и двух врачей, а также угрожали им убийством. После нападения они скрылись.

17 августа сообщалось, что преступление совершили родственники умершего пациента. Его госпитализировали с язвой, и врачи провели операцию, но перед выпиской пациенту стало плохо. Тогда его доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности. Этот диагноз подтвердило вскрытие.

Тем не менее родственники скончавшегося мужчины решили, что его убили медики. В нападении на балашихинских врачей участвовали четверо, но в МВД заявили лишь об одном злоумышленнике, которого задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.