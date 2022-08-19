Церковь любителей галлюциногенных грибов решила засудить полицию

VICE: церковь Zide Door в США подала в суд на полицию Окленда за конфискацию наркотиков

В США церковь любителей галлюциногенных «волшебных грибов» и других психоактивных веществ решила подать в суд полицию за рейд, в ходе которого у нее были изъяты наркотики на 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Об этом сообщает VICE.

Полицию города Окленд, штат Калифорния, хочет засудить церковь Zide Door, которая является отделением Церкви Амброзии, выступающей за «использование и безопасный доступ» к психоактивным веществам натурального происхождения с целью «прямого общения с Богом».

В 2020 году полиция Окленда устроила рейд в Zide Door, в ходе которого была проведена конфискация наркотических веществ на сумму 200 тысяч долларов. При этом, по словам основателя церкви Дэйва Ходжеса, правоохранители никого не арестовали и не предъявили ни одного обвинения. Более того, с тех пор никаких притеснений со стороны полиции организация не испытывала.

Спустя два года Ходжес решил подать иск, чтобы правоохранители ответили за «причиненный вред». Он рассказал, что прихожанами его церкви являются 60 тысяч человек, которые платят по пять долларов ежемесячно и делают пожертвования в фонд организации в обмен на «таинство», которое заключается в употреблении марихуаны и галлюциногенных «волшебных» грибов.

В своем иске представители Zide Door ссылаются на Акт о восстановлении религиозной свободы, принятый в США в 1993 году. Согласно документу, некоторым религиозным группам разрешается использование наркотиков в ритуальных целях. При этом только две церкви, имеющие бразильское происхождение, получили на это разрешение. Кроме того, представителям Церкви коренных американцев разрешено использовать пейот.

Тем не менее, Ходжес надеется добиться разрешения на беспрепятственное использование психоактивные веществ и для своей религиозной организации. «Мы считаем это своим правом. Для меня эти растения — то, что впервые позволило нам, как людям, что где-то существует что-то большее», — заявил Ходжес. Он также отвергает обвинения в том, что организация использует религию как ширму для торговли наркотиками.

Полиция Окленда, к которой издание VICE обратилось за комментариями, отказалась давать комментарии. Городская прокуратура пока никак не отреагировала на запрос о предстоящем разбирательстве.

Ранее сообщалось, что житель США вызвал полицию, чтобы проверить качество наркотиков, который купил в баре. Мужчина заявил, что действие купленных в местом баре веществ оказалось не таким, как обычно.