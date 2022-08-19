Мосгорсуд ужесточил наказание строителю элитного жилья Худояну и его сообщнику

Мосгорсуд ужесточил наказание строителю элитного жилья Альберту Худояну и его сообщнику Сергею Коноплеву. В ноябре прошлого года коммерсанту дали шесть лет колонии строгого режима, а его сообщнику — три года, но теперь срок обоим фигурантам увеличили до восьми и пяти лет соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, на ужесточении приговора настояла Коптевская межрайонная прокуратура — из нее направили в Московский городской суд соответствующее представление. Помимо срока Коноплеву назначили штраф в 400 тысяч рублей.

Ранее «Лента.ру» сообщала подробности этого дела: в ноябре 2021 года гособвинение попросило Коптевский суд Москвы посадить девелопера и владельца компании Optima Development Альберта Худояна в колонию общего режима на девять лет. Коммерсант обвинялся в хищении недвижимости на сумму более трех миллиардов рублей. Для его сообщника, гендиректора компании «Авиасити» Сергея Коноплева, прокурор запросил 8 лет и 6 месяцев колонии.

Изначально Худояну вменяли хищение трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве на сумму 2,2 миллиарда рублей. В окончательной редакции к обвинению добавили еще один объект недвижимости, и сумма увеличилась до 3,75 миллиарда рублей.