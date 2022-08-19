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На самом высоком вулкане Африки появился скоростной интернет для туристов

Власти Танзании установили скоростной интернет на вершине вулкана Килиманджаро

Фото: Stephan Bechert / Unsplash

Власти Танзании установили скоростной интернет на вулкане Килиманджаро, который является самым высоким горным пиком Африки. Об этом сообщает CNN.

Теперь у туристов и альпинистов появилась возможность выкладывать фото и видео с восхождения в режиме реального времени. Оборудование для широкополосного доступа в интернет было установлено Телекоммуникационной корпорацией Танзании.

Как рассказал министр информации, связи и информационных технологий страны Нейп Мозес Ннауйе, наличие стабильного интернет-соединения на высоте 5,8 тысячи метров сделает восхождения более безопасными.

Ранее в июле на полуострове Осуми острова Кюсю в Японии началось извержение вулкана Сакурадзима. В связи с повышенной вулканической активностью метеорологическое управление страны ввело повышенный, пятый, уровень опасности.

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Мария Гейн
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