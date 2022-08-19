На самом высоком вулкане Африки появился скоростной интернет для туристов

Власти Танзании установили скоростной интернет на вершине вулкана Килиманджаро

Власти Танзании установили скоростной интернет на вулкане Килиманджаро, который является самым высоким горным пиком Африки. Об этом сообщает CNN.

Теперь у туристов и альпинистов появилась возможность выкладывать фото и видео с восхождения в режиме реального времени. Оборудование для широкополосного доступа в интернет было установлено Телекоммуникационной корпорацией Танзании.

Как рассказал министр информации, связи и информационных технологий страны Нейп Мозес Ннауйе, наличие стабильного интернет-соединения на высоте 5,8 тысячи метров сделает восхождения более безопасными.

Ранее в июле на полуострове Осуми острова Кюсю в Японии началось извержение вулкана Сакурадзима. В связи с повышенной вулканической активностью метеорологическое управление страны ввело повышенный, пятый, уровень опасности.