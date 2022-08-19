Футболист сборной Бразилии перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
Футболист сборной Бразилии Каземиро перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник сборной «Бразилии» Каземиро перейдет из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на сайте манкунианцев.
Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере. Контракт будет подписан после успешного прохождения игроком медосмотра, получения им британской визы, а также согласования условий личного контракта.
Ранее 19 августа стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» 100 миллионов евро за вингера Антони. Уточнялось, что амстердамский клуб готов принять предложение.
Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года, вместе с командой он пять раз выиграл Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего игрока в 40 миллионов евро.