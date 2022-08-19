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Прокуратура оспорит досрочное освобождение убившего жену российского фотографа

В Екатеринбурге прокуратура оспорит решение об УДО Лошагина, осужденного за убийство жены

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Прокуратура оспорит решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) российского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного к десяти годам лишения свободы за убийство модели-жены. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным ведомства, рассмотрение дела назначено на 23 августа. Решение об УДО фотографа из Екатеринбурга было вынесено 15 июня в Чкаловском суде.

В декабре 2020 года Лошагину заменили неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы. Этот вид наказания предусматривает, что осужденный ограничен в передвижении. При этом он находится на воле и обязан отмечаться у инспектора ФСИН. В феврале по требованию прокуратуры Свердловский областной суд отменил это решение.

В августе 2021 года в Екатеринбурге Чкаловский суд удовлетворил ходатайство об УДО Лошагина, но изучив представление прокурора и апелляционную жалобу адвоката потерпевшей стороны, Свердловский областной суд отменил постановление.

В ночь с 22 на 23 августа 2013 года во время вечеринки Лошагин убил жену Юлию Прокопьеву. Супруги вышли из своей квартиры на лестницу, где между ними произошла ссора. Фотограф толкнул жену, она упала и сломала шею. Затем он спрятал тело под лестницей и вернулся на вечеринку. Позже он вывез труп в лесной массив под Первоуральском и сжег на костре.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

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Екатерина Власова
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