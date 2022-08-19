Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС

Посольство России в Вашингтоне: США не брезгуют откровенной ложью по ситуации вокруг ЗАЭС

Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, говорится в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

Как уточнили в российском дипломатическом ведомстве, замалчивание американской администрацией фактов обстрелов Запорожской АЭС недопустимо и лишь поощряет безнаказанность украинских военных. «Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС», — ответили дипломаты на заявления США по обстрелам ЗАЭС.

Посольство отвергло обвинения Вашингтона в том, что Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции. «В США не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — добавили в посольстве.

Минобороны России сообщило о 12 обстрелах Запорожской АЭС Украиной за месяц. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают объект систематически с 18 июля из реактивных систем залпового огня, артиллерии, а также атакуют электростанцию с помощью беспилотников.