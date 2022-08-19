В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона

Сенатор Цеков назвал приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС задачей Макрона после беседы с Путиным

По итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном у лидера Пятой республики появилась задача. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил итоги беседы.

«То, что в результате разговора договорились о снижении напряженности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), — это само по себе хорошо. Другое дело, как это будет реализовываться. С нашей стороны мы создадим все условия, чтобы на территорию ЗАЭС прибыли специалисты МАГАТЭ. Задача Макрона — как следует поработать над тем, чтобы они туда приехали», — сказал он.

Ситуация с ЗАЭС Запорожская АЭС — самая мощная в Европе. Она расположена в городе Энергодар Запорожской области Украины. Российские военные с марта контролируют южную и центральную части региона, в том числе Энергодар и территорию самой АЭС. При этом станцией управляют украинские операторы. Минобороны России сообщает о регулярных обстрелах станции со стороны Украины

После начала специальной военной операции на Украине президенты Путин и Макрон регулярно созванивались. Их последний разговор состоялся 28 мая. В беседе также участвовал канцлер Германии Олаф Шольц. По мнению Цекова, долгая пауза связана с внутренними политическими процессами во Франции.

«Макрон так часто звонил и говорил с нашим президентом, потому что у него в тот момент шла предвыборная кампания. Он демонстрировал большие усилия на международной арене, он стремился показать народу Франции, что он играет серьезную роль в урегулировании конфликта на Украине. Но когда он [снова] стал президентом, у него на первый план вышли другие вопросы», — объяснил сенатор.

19 августа Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. В пресс-службе Кремля сообщили, что политики обсудили ситуацию на Украине. Президенты пришли к выводу, что необходимо в скором времени направить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.