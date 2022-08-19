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Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе

Экономист Скрябин: без перехода на уголь Европе не избежать роста цен на электроэнергию
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Цены на электроэнергию в Европе останутся на прежнем уровне в случае, если страны Евросоюза перейдут на альтернативные источники генерации, считает экономист Дмитрий Скрябин. В противном случае повышения стоимости не избежать. Будущее цен на электричество в Европе специалист описал в беседе с «Лентой.ру».

В основном стоимость электроэнергии в странах Евросоюза определяется исходя из цены на газ, отметил Скрябин. «Пока цены на "голубое топливо" остаются высокими, спотовая стоимость электроэнергии ниже вряд ли станет», — заключил эксперт.

В том случае, если существенно увеличится использование альтернативных источников генерации — угольной, мазутной или из возобновляемых источников энергии — повышение цен на электроэнергию в Европе можно будет избежать, считает экономист. Также сохранить стоимость электричество может помочь сокращение его потребления, добавил специалист.

«На уровне Евросоюза соответствующие меры уже согласованы и внедряются. Это, например, ограничение температурного режима в нежилых помещениях и офисах, а также пересмотр ставки налога на добавленную стоимость на газ с 19 процентов до семи процентов в Германии», — поделился эксперт.

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В части стран уже согласовано применение альтернативного топлива — угля и мазута, которые в пересчете на теплотворную способность более чем вдвое дешевле газа, рассказал Скрябин. «Обсуждается и вариант с прямыми субсидиями населению на оплату счетов за электроэнергию», — сообщил эксперт. Все это, по его мнению, может сдержать рост цен на электроэнергию в Европе.

Ранее на фоне опасений о прекращении поставок российского газа европейцев призвали пережить грядущую зиму в прохладе. В разговоре с Bfmtv еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон посоветовал летом не включать кондиционер слишком сильно, а зимой понизить отопление на два-три градуса.

16 августа «Газпром» сообщил, что с учетом высокого спроса на российский газ его стоимость для Европы при текущих тенденциях может достичь к зиме 4000 долларов за тысячу кубометров.

В тот же день стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE выросла и превысила 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Рост за последние сутки составил 13,75 процента. Это связано с аномальной засухой в регионе и перебоями с поставками российского топлива.

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Виктория Немис
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