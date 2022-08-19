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Россия поднялась на третье место по объему расчетов в юанях

Россия заняла третье место в мире по использованию юаня в международной торговле

Фото: Reuters

В июле Россия поднялась на третье место в мире по использованию юаня в международной торговле, следует из данных системы обмена платежной информацией SWIFT. Еще в марте Россия вообще не рассчитывалась китайской валютой, а уже в июне заняла седьмую позицию в рейтинге.

Россия совершила 3,9 процента от всех транзакций в юанях в июле. Первым по по объему расчетов стал Гонконг (70,93 процента), второй — Великобритания (6,35 процента). За Россией в списке следуют Сингапур (3,77 процента) и США (2,98 процента. В топ стран, рассчитывающихся с другими странами в юанях, Россия впервые попала в апреле: тогда на нее приходилось 0,62 процента. За три месяца доля России выросла в 6,3 раза.

В целом по объему использования в международной торговле в июле китайская валюта стала пятой, с долей 2,2 процента. По сравнению с предыдущим месяцем транзакции в юанях подешевели на 6,7 процента. Самой популярной валютой для международных расчетов оказался доллар (41,19 процента), следом идут евро (35,49 процента), фунт стерлингов (6,45 процента) и японская иена (2,82 процента).

Журналисты Reuters считают, что Россия наращивает объем расчетов в юанях, так как санкции стран Запада работают и вытесняют страну из основанной на долларе мировой банковской системы. Вместе с тем тенденция означает, что экономическое партнерство Москвы и Пекина укрепляется. 

18 августа юань впервые обогнал доллар по объему торгов на Московской бирже. По состоянию на 14:40 объем торгов юанем составил 45,36 миллиарда рублей, превысив долларовый оборот в 43,7 миллиарда рублей. Отказу от доллара и евро и в пользу валют «дружественных» стран способствует политика Банка России и Минфина.

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Софья Ермакова
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