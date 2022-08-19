МИД назвал гарантию недопущения «второго Чернобыля» на Украине

Замглавы МИД Рябков заявил, что российские войска на ЗАЭС являются гарантией безопасности

Присутствие российских войск на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является гарантией безопасности объекта и недопущения второго Чернобыля на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Безбашенность, с которой наши противники играют с ядерной безопасностью, создает угрозу крупнейшему ядерному объекту в Европе с потенциальными рисками для огромной территории. Эта легкость — свидетельство того, что люди полностью утратили чувство реальности и в угоду собственным политическим и геополитическим целям готовы учинить второй Чернобыль», —отметил он.

Замглавы МИД подчеркнул, что российские войска усилили системы ПВО, которые находятся на боевом дежурстве вокруг ЗАЭС. Рябков заверил, что Россия принимает все необходимые меры по обеспечению безопасной работы станции. Дипломат также назвал установление демилитаризированной зоны мерой, которая не обезопасит станцию от новых обстрелов украинской армии, а лишь приведет к дальнейшему возрастанию рисков.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. «Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — уточнил он.