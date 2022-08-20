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В России отреагировали на атаки беспилотников в Крыму

Сенатор Цеков назвал атаки беспилотников в Крыму попыткой поднять дух ВСУ

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Диверсии и атаки беспилотников в Крыму рассчитаны на реакцию украинцев. Так власти республики пытаются поднять боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) и жителей страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению сенатора, за атаками стоят ВСУ. При этом политик не исключил, что они могут происходить как с территории Украины, так и с территории полуострова.

«Им же надо показывать какие-то результаты действий своих вооруженных сил. Они не могут похвастаться какими-то контратаками, освобождением каких-то территорий, поэтому они сконцентрировали свои усилия на совершении диверсий. Диверсии требуют малых затрат — и человеческих затрат, и затрат вооруженных сил», — отметил член верхней палаты российского парламента.

В то же время эти провокации никак не повлияют на результаты специальной военной операции, считает Сергей Цеков.

Это никак не переломит ее ход

Сергей Цековроссийский сенатор

Сенатор добавил, что во избежание дальнейших провокаций необходимо усиливать защиту граничащих с Украиной российских регионов.

«Беспокоиться надо в целом по ситуации с атаками на нашу территорию — на Курскую область, на Белгородскую область, на Брянскую область. Беспокоиться надо об артиллерийских атаках на Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), каждый день гибнут мирные люди», — заключил Сергей Цеков.

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Ранее стало известно о том, что в Севастополе над штабом Черноморского флота 20 августа был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, обошлось без жертв, на месте работают экстренные службы.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в разных частях Крыма утром 20 августа и вечером 19 августа — в Евпатории, Севастополе, Западном Крыму, Бахчисарае и Сакском районе.

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Варвара Кошечкина
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