Аналитик оценил военную помощь США Украине

Военный эксперт Рожин назвал новую помощь США Украине компенсацией предыдущих потерь

Новый пакет военной помощи США Украине не позволит переломить ход специальной военной операции в пользу Киева. Он лишь компенсирует потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил новые поставки вооружений со стороны Пентагона.

«Украина не производит боеприпасы, соответственно, для всей артиллерии и РСЗО им надо регулярно их получать, иначе им нечем будет стрелять. Такие поставки будут продолжаться, чтобы они имели возможность компенсировать потраченное и уничтоженное», — объяснил аналитик.

Это идет поддержание способности использовать текущую технику и компенсация потерь, понесенных в последний месяц. Это, скорее, поддержание способности длительное время оказывать сопротивление. Без поставок техника была бы непригодна к использованию Борис Рожин эксперт Центра военно-политической журналистики

Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в 775 миллионов долларов. В него войдет комплект боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппаратов Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысяча противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Киев получит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение двух-трех месяцев. Они станут первой современной западной системой противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия, которую отправят Украине.

«Это комплексы среднего радиуса действия. В условиях нехватки у Украины систем ПВО этими комплексами пытаются заместить выбывшие ракетные системы, усилить за их счет оборону некоторых объектов. Естественно, это затрудняет действия авиации на определенных участках, противник будет более интенсивно оказывать противодействие ракетным ударам в некоторых объектов», — отметил Борис Рожин.

Ранее в Пентагоне заявили, что рассматривают возможность поставок новых видов вооружения, чтобы изменить положение дел «на поле боя».