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Назван возможный срок заключения иранской ядерной сделки

Доцент РГГУ Серегичев допустил заключение иранской ядерной сделки до выборов в Конгресс

Фото: Shutterstock

В иранской ядерной сделке заинтересованы многие, поэтому она с большой вероятностью будет заключена в ближайшее время. Так считает доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Сергей Серегичев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможный срок подписания соглашения.

Интерес США

Поскольку США играют важную роль в переговорах, демократы пытаются набрать на этом политический вес, утверждает специалист.

«80 процентов вероятности того, что она (ядерная сделка — прим. "Ленты.ру") будет заключена в ближайшее время, потому что очень многие в этом заинтересованы. Европейцы и американцы заинтересованы, чтобы открыть для себя иранский рынок», — отметил он.

Президент США Джо Байден нуждается в том, чтобы выиграть промежуточные выборы в Конгресс, поэтому ему нужны успехи на внешнеполитическом треке. Ядерная сделка с Ираном, которую он подаст как грандиозный успех своей администрации, как гарантию безопасности для внуков своих внуков — это очень хорошая вещь

Сергей Серегичевдоцент РГГУ

Выборы в Конгресс намечены на 8 ноября. Если не будет заключена сделка, есть вероятность подписания рамочного соглашения, полагает Сергей Серегичев.

«Фактически переговоры продолжатся, но формально будет соглашение. У дипломатов простая логика — худой мир лучше, чем бодро летящие друг в друга снаряды», — сказал он.

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Уступки Ирана

По данным CNN, Иран отказался от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции. Сергей Серегичев считает, это свидетельствует о приближении переговоров к завершению.

Такие утечки обычно бывают перед крупным рубежным этапом переговоров. Возможно, стороны уверены, что заключат сделку

Сергей Серегичевдоцент РГГУ

«Если в обмен на отказ от требования исключить КСИР из списка террористических организаций американцы возобновят ядерную сделку с Ираном, это будет большим успехом Тегерана. Можно будет сказать, что Тегеран легко отделался», — заключил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз готов ослабить санкции против КСИР ради восстановления иранской ядерной сделки.

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Мария Сметанина
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