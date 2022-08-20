Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако

Украинцы пристали к Филиппу Киркорову в Монако с вопросом о Крыме

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Украинцы набросились на российского певца Филиппа Киркорова в Монако. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

55-летний артист прогуливался без охраны, и в его адрес начали сыпаться оскорбления. К нему пристали с вопросом «чей Крым?» и предложили посмотреть на мальчика, предположительно, беженца. Помимо этого на поп-исполнителя наорали, чтобы он «уехал в свой засранск и там отдыхал, а здесь ему делать нечего».

Киркоров молча проигнорировал нападки и продолжил путь.

3 августа Филипп Киркоров возглавил рейтинг самых влиятельных музыкантов по мнению россиян. Ранее первое место в списке самых влиятельных музыкантов несколько лет подряд занимала Алла Пугачева. Вероятнее всего, изменения в результатах голосования спустя несколько лет были связаны с тем, что Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине, в то время как Киркоров начал гастрольный тур по стране в рамках своего юбилейного шоу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»
В Британии констатировали устойчивость экономики России перед санкциями
В МИД России сообщили о переговорах по картам «Мир» с Египтом и Китаем
Психолог назвала способы помочь подростку пережить неразделенную любовь
В России рассказали о зоне досягаемости «Кинжалов» из Чкаловска
Украинцы наорали на Филиппа Киркорова в Монако
Профессор предрекла Западу расплату зимой за отсутствие российского газа
Названы способы распознать мошенника по телефону
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
Две японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.