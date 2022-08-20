Назван масштаб разрушений от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области

В Белгородской области после пожара на складе боеприпасов повреждены 49 домов и школа

В результате пожара на складе боеприпасов в Белгородской области повреждения получили 49 домов и школа в Тимоновском сельском поселении. Масштаб разрушений назвал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что после осмотра поврежденных домов в четырех селах выявлены «незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении». Гладков подчеркнул, что газ и электричество подаются в штатном режиме.

Поврежденную школу пообещали восстановить к 1 сентября. В домах ремонт, по словам Гладкова, начнется 21 августа. «Задача — сделать все качественно в течение двух-трех недель, так как объем работы небольшой», — пояснил глава области.

Ранее сообщалось, что серьезного ущерба от пожара нет, единственные разрушения в домовладениях — выбитые взрывной волной стекла, говорил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

Склад боеприпасов загорелся 18 августа. Было эвакуировано 89 человек.