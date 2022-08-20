Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Назван масштаб разрушений от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области

В Белгородской области после пожара на складе боеприпасов повреждены 49 домов и школа

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате пожара на складе боеприпасов в Белгородской области повреждения получили 49 домов и школа в Тимоновском сельском поселении. Масштаб разрушений назвал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что после осмотра поврежденных домов в четырех селах выявлены «незначительные разрушения в кровле, фасаде и остеклении». Гладков подчеркнул, что газ и электричество подаются в штатном режиме.

Поврежденную школу пообещали восстановить к 1 сентября. В домах ремонт, по словам Гладкова, начнется 21 августа. «Задача — сделать все качественно в течение двух-трех недель, так как объем работы небольшой», — пояснил глава области.

Ранее сообщалось, что серьезного ущерба от пожара нет, единственные разрушения в домовладениях — выбитые взрывной волной стекла, говорил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

Склад боеприпасов загорелся 18 августа. Было эвакуировано 89 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В России допустили появление двух новых федеральных округов после спецоперации
МИД России раскритиковал решение Румынии выслать дипломата
Украинские МиГ-29 получили американские ракеты AGM-88 HARM
В Турции 16 человек погибли в результате ДТП с автобусом
Венгерский лоукостер передумал возить россиян в ОАЭ из-за критики
В Гордуме Асбеста отреагировали на назвавшего волонтеров грязью сына депутата
В московской квартире во время дезинсекции произошел пожар
Назван масштаб разрушений от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области
Загитова рассказала о предложениях сняться в кино
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара в Нижегородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.