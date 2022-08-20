Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе вернули масочный режим

В Еврейской автономной области вернули масочный режим

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Еврейской автономной области (ЕАО) вновь ввели масочный режим. Об этом сообщает ТАСС.

Власти отменили постановление, приостанавливающее действие масочного режима на территории региона. Решение было принято в соответствии с письмом регионального управления Роспотребнадзора.

Масочный режим в ЕАО был отменен 14 июня.

17 августа на аналогичный шаг пошли власти Бурятии. В регионе средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест, массовых мероприятий, а также в автобусах, поездах и такси.

В июле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир вернуться к антиковидным мерам. Он объяснил, что новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»
Названы способы распознать мошенника по телефону
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
Две японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»
Кинолог назвал отличия в работе ветеринара и грумера
В МИД сообщили о переходе от SWIFT на более защищенные механизмы
Во Франции заявили о хорошем противостоянии России санкциям
В российском регионе вернули масочный режим
В Китае заявили о планах Путина и Си Цзиньпина показать неповиновение Западу
Экс-госсекретарь США призвал скорее завершить конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.