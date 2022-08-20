В российском регионе вернули масочный режим

В Еврейской автономной области вернули масочный режим

В Еврейской автономной области (ЕАО) вновь ввели масочный режим. Об этом сообщает ТАСС.

Власти отменили постановление, приостанавливающее действие масочного режима на территории региона. Решение было принято в соответствии с письмом регионального управления Роспотребнадзора.

Масочный режим в ЕАО был отменен 14 июня.

17 августа на аналогичный шаг пошли власти Бурятии. В регионе средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест, массовых мероприятий, а также в автобусах, поездах и такси.

В июле генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир вернуться к антиковидным мерам. Он объяснил, что новые вариации омикрон-штамма COVID-19 продолжают распространяться, поэтому странам международного сообщества необходимо вернуть повсеместный масочный режим.