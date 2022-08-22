Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Магазины Crocs вновь открылись в России

«Коммерсантъ»: американский бренд обуви Crocs вновь начал работу на территории России

Фото: Shutterstock

Американский производитель обуви Crocs вновь начал работу на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Магазины компании уже открылись в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис», которые расположены в Москве. При этом возобновлять деятельность интернет-магазина марки на данный момент не планируется.

Журналисты также выяснили, что новым оператором отечественных торговых точек бренда стала компания ООО «Клэр», принадлежащая бывшему главе российского подразделения Crocs Эрику Пети. Отмечается, что указанная структура была основана в мае 2022 года.

Информация о закрытии магазинов Crocs в России появилась в марте. Тогда же о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В России снова продлили режим ограничения на полеты в аэропорты на юге страны
Коммунальщики объяснили усиление запаха гари в Москве
Начато расследование по факту захвата арестантами сотрудников российского СИЗО
Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов
Россиянин заступился за жену и открыл стрельбу по односельчанам
Назвавший волонтеров грязью кандидат в депутаты гордумы снялся с выборов
Украинские военные атаковали здание СБУ в Лисичанске
Бывшему премьеру Пакистана предъявлено обвинение в терроризме
Магазины Crocs вновь открылись в России
Россиянам разъяснили правила выселения арендаторов-неплательщиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.