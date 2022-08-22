Магазины Crocs вновь открылись в России

«Коммерсантъ»: американский бренд обуви Crocs вновь начал работу на территории России

Американский производитель обуви Crocs вновь начал работу на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Магазины компании уже открылись в торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис», которые расположены в Москве. При этом возобновлять деятельность интернет-магазина марки на данный момент не планируется.

Журналисты также выяснили, что новым оператором отечественных торговых точек бренда стала компания ООО «Клэр», принадлежащая бывшему главе российского подразделения Crocs Эрику Пети. Отмечается, что указанная структура была основана в мае 2022 года.

Информация о закрытии магазинов Crocs в России появилась в марте. Тогда же о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.