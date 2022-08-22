Будущие родители незапланированно узнали пол ребенка и рассмешили сеть

Родители случайно узнали пол ребенка из-за лопнувшего шара с розовым конфетти

Ирландская компания Ultrascan опубликовала в своем аккаунте в TikTok ролик, в котором показала будущих родителей, незапланированно узнавших пол ребенка. Многих комментаторов в соцсети рассмешило это видео.

«Раскрытие пола ребенка пошло не по плану», — говорится в описании под роликом. На видео сотрудница компании направлялась к паре, в семье которой ожидалось пополнение. Девушка случайно лопнула шар, и из него посыпалось конфетти розового цвета. Так будущие родители неожиданно для себя узнали, что у них родится девочка.

«Это лучшая вечеринка по определению пола малыша. Они ведь запомнят это на всю жизнь!», «Если бы я так узнала пол, я была бы рада, потому что это то, над чем всегда можно посмеяться спустя время», — написали пользователи под роликом. Многие также отметили, что нет ничего плохого в том, что родители узнали пол таким образом.

Ранее пользователь Reddit опубликовал видео, на котором ребенок ворвался в онлайн-конференцию с участием отца. После этого смутившийся мужчина принес извинения коллегам и встал со стула, чтобы закрыть дверь. В этот момент его собеседники заметили, что мужчина сидел на рабочей встрече без штанов.