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Спорт

Словацкий игрок описал реакцию соотечественников на его решение выступать в КХЛ

Чайковский из «Сибири» рассказал, что словаки по-разному относятся к его выступлению в КХЛ

Фото: Pavel Paprskar / CTK / Globallookpress.com

Словацкий защитник «Сибири» Михал Чайковский высказался о решении продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает Sport24.

«Не было варианта, что я не вернусь в Новосибирск. Я сразу сказал ребятам и тренерскому штабу, что приеду на 100 процентов», — заявил Чайковский. Он также добавил, что ничего не знает о возможном запрете выступать за сборную Словакии.

Чайковский также описал реакцию соотечественников на его решение. «Кто-то плохо отреагировал, кто-то позитивно. Но я такой человек, что для меня главное то, что хочет моя семья и что хочу я», — добавил хоккеист.

В конце июля сообщалось, что хоккеисты и тренеры, решившие работать на территории России, попали в поле зрения Службы безопасности Латвии. В апреле латвийский сейм принял поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.

Алексей Гусев
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