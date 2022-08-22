Игру Кодзимы раздадут бесплатно

Игра Кодзимы Death Stranding появится бесплатно в подписке Game Pass

Вышедшую в 2019 году Death Stranding добавят в подписку Game Pass от Microsoft. Об этом сообщается в блоге Xbox Wire.

По словам представителей компании, тайтл будут раздавать бесплатно для пользователей ПК 23 августа. Обладатели подписки Game Pass смогут не платить за игру. «В этой приключенческой игре с открытым миром, бросающей вызов жанру, снялись Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и Линдси Вагнер», — подчеркнули в Xbox.

В материале также говорится, что в игре есть ультраширокий режим, фоторежим, поддержка повышенной частоты кадров. Судя по всему, ПК-геймеры получат оригинальную версию тайтла Хидео Кодзимы, вышедшего в 2019 году. Режиссерская версия Death Stranding, которая появилась в марте, до сих пор доступна для геймеров за деньги.

На странице тайтла говорится, что для запуска тайтла компьютер должен соответстовать минимальным системным требованиям — Windows 10 или более новая ОС, процессор Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200, видеокарта GeForce GTX 1050 4 GB и AMD Radeon RX 560 4 GB, минимум 8 гигабайт оперативной памяти.

В середине августа стало известно, что EA Sports случайно продала игру FIFA 23 индийским пользователям со скидкой почти 100 процентов. Позже компания признала ошибку, но не стала отменять совершенные со скидкой предзаказы.