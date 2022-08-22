Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвич сходил на эротический массаж и умер

Житель Москвы умер после сеанса эротического массажа

Фото: Shutterstock

Житель Москвы сходил на сеанс эротического массажа, после которого умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 31-летний москвич заказывал сеанс массажа с последующими интимными услугами в квартире на бульваре Яна Райниса. Через некоторое время тело мужчины обнаружили в ванной.

Жители дома рассказали полиции, что квартира сдавалась посуточно, и в ней регулярно проходили не только аналогичные сеансы, но и вечеринки, сообщает канал. Точную причину смерти москвича определят следователи.

Ранее трое жителей Чечни, чьи личности не раскрываются, пропали после оргии в Грозном. Во время вечеринки компания из четырех человек активно снимала видео, в том числе процесс употребления неизвестного порошка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании СБ ООН
На Украине сбили Bayraktar Mini UAV
Будущие родители незапланированно узнали пол ребенка и рассмешили сеть
Режим ЧС ввели еще в одном российском регионе
Раскрыт секрет ухоженной внешности Меган Маркл
Власти российского региона ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Украинцев призвали готовиться к «сверхсложной зиме»
Бермуды упростили возвращение российских самолетов настоящим владельцам
«Магнит» прокомментировал увольнение отправившегося на СВО россиянина
Менеджер Усика оценил вероятность боя с Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.