Москвич сходил на эротический массаж и умер

Житель Москвы умер после сеанса эротического массажа

Житель Москвы сходил на сеанс эротического массажа, после которого умер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, 31-летний москвич заказывал сеанс массажа с последующими интимными услугами в квартире на бульваре Яна Райниса. Через некоторое время тело мужчины обнаружили в ванной.

Жители дома рассказали полиции, что квартира сдавалась посуточно, и в ней регулярно проходили не только аналогичные сеансы, но и вечеринки, сообщает канал. Точную причину смерти москвича определят следователи.

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