В России снова продлили режим ограничения на полеты в аэропорты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений полетов в южные регионы России до 29 августа

Росавиация снова продлила режим ограничений полетов в южные и центральные регионы России до 29 августа 2022 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Запрет на выполнение рейсов распространяется на 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Ранее сообщалось, что ведомство продлило ограничения на полеты до 23 августа. Авиакомпаниям посоветовали производить перевозки туристов по альтернативным маршрутам, в том числе через авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.