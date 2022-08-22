Адвокат раскритиковала желание Денниса Родмана приехать в Россию ради Грайнер

Адвокат Мария Ярмуш назвала желание Денниса Родмана приехать в Россию ради Грайнер пиаром

Адвокат Мария Ярмуш раскритиковала желание американского бывшего баскетболиста Денниса Родмана приехать в Россию ради соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в стране виновной в контрабанде наркотиков. Ее слова приводит RT.

Ярмуш назвала решение спортсмена колоссальным пиаром. «Это способно помочь исключительно Родману. Данная мотивация просматривается невооруженным взглядом. Наверняка вместе с ним прилетит толпа американских журналистов, чтобы все это зафиксировать», — заявила она. Юрист посчитала, что это никак не поможет спортсменке.

21 августа Родман заявил, что приедет в Россию, чтобы помочь Грайнер. По его словам, он получил разрешение на поездку.

Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.