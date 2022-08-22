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Белорусский профсоюз обвинили в госизмене

КГБ Белоруссии завершило расследование дела профсоюза «Рабочый Рух»

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии завершило расследование дела профсоюза «Рабочый Рух» («Рабочее движение»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деятелей профсоюза обвинили в госизмене, создании экстремистского формирования и незаконных действиях с огнестрельным оружием. Фигурантами уголовного дела стали десять человек, им грозит до 15 лет лишения свободы.

В сообщении КГБ говорится, что помимо «совершения преступлений экстремистской направленности», члены профсоюза осуществляли противоправную деятельность по сбору и последующей передаче закрытой служебной информации о противодействии антибелорусским санкциям спецслужбам США и Литвы.

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По данным ведомства, отдельные участники «Рабочага Руха» планировали варианты блокировки производственной деятельности ОАО «Гродно Азот» и ОАО «БМЗ — УКХ «БМК» в целях нарушения работы предприятий, повреждения и уничтожения их имущества.

Ранее Верховный суд Белоруссии запретил деятельность негосударственных профсоюзов, которые отказались поддержать президента Александра Лукашенко во время протестных акций 2020 года.

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Алевтина Запольская
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