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Стали известны подробности лечения госпитализированного главы Херсонской области

Стали известны подробности лечения госпитализированного главы Херсонской области Сальдо
Владимир Сальдо (слева)

Владимир Сальдо (слева). Фото: РИА Новости

Лечение главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо проходит в режиме секретности. Подробности приводит в своем Telegram-канале издание Baza.

Стало известно, что о состоянии Сальдо осведомлен только узкий круг медиков.

Сальдо продолжает находиться в тяжелом состоянии. Его отравление осложнилось тромбоэмболией легочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Сальдо ежедневно осматривает лично директор института Склифосовского, в котором политик проходит лечение. Он находится в токсикореанимации уже 17 дней.

О госпитализации главы администрации Херсонской области сообщалось 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его транспортировали в Москву, в НИИ имени Склифосовского.

По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония и энцефалопатия. Пункт, в котором предполагалось отравление политика неизвестным веществом, из официальных документов о его лечении исчез. По одной из версий, глава Херсонской области мог быть отравлен поваром и горничной неизвестным веществом. По словам источников, чиновнику стало плохо после того, как он поел приготовленные новым поваром блюда.

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Алевтина Запольская
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