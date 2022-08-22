Идее о полном запрете на визы в Европу для россиян предрекли провал

Политолог Леви: Евросоюз не сможет единогласно запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Временная приостановка выдачи россиянам шенгенских виз возможна в отдельных государствах Европейского Союза (ЕС), однако вся группа шенгенских стран не сможет прийти к консенсусу по этому вопросу, убежден политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек провал идее о полном запрете виз в Европу для россиян.

Причины раскола в ЕС

Раскол в ЕС относительно вопроса о запрете выдачи россиянам шенгенских виз связан с разной мотивацией на востоке и западе Европы, считает политолог.

«С одной стороны, мы имеем дело с русофобией, преимущественно в Восточной Европе», — объяснил Леви.

По его мнению, легкость в принятии такими странами подобных решений обусловлена тем, что ими управляют политики, которые не думают о завтрашнем дне. «Эти политические представители очень ярко ведут себя в плане борьбы за сегодняшний день, за сегодняшнюю хайповую повестку, но они не думают о завтрашнем, потому что завтра они у руля не будут — они убегут, сменят гражданство, переедут куда-то», — считает политолог.

Германия, Франция, Нидерланды, Великобритания, напротив, по словам Леви, склонны смотреть в завтрашний день, поэтому они более аккуратны в своей риторике и политических решениях.

«Они понимают, что им жить дальше и их экономикам вывозить весь Европейский Союз. Волна хайпа там уже пошла немножко на спад, потому что пошли удары по экономике, политики сейчас начали уже в большей степени думать не насчет ближайшей зимы, а следующей, потому что там ситуация, скорее всего, будет еще хуже — если не удастся политически урегулировать ситуацию, запасов не останется ни на что», — поделился он.

Нецелесообразность запрета виз

Западной Европе, по большому счету, все равно, как разрешится украинский вопрос, полагает Леви. Там осознают, что рано или поздно с Россией придется договариваться, и следует постепенно снижать градус накала.

Вводить запрет на шенгенские визы для российского населения, которое пока несмотря ни на что лояльно относится к путешествиям в Европу, неконструктивно, и западноевропейские страны это понимают, убежден политолог: «Не нищие люди едут в Европейский Союз из России, едут туристы с деньгами, а мешать им тратить свои деньги на территории Европейского союза — немного неконструктивная практика. Российский туризм, разумеется, не делает кассу Европейского союза, но он составляет определенный процент, и зачем этот процент терять в периоды кризиса?»

Ужесточать ситуацию с визами — это пытаться крапиву совать в нос медведю Дмитрий Леви политолог

Кроме того, Россия пока не применяет никаких экономических инструментов воздействия на Европу и практически не сокращает импорт товаров ЕС, хотя может этим заняться, обратил внимание Леви.

«У нас нет проблем запустить информационную кампанию, направленную на то, чтобы граждане в магазине выбирали не польское печенье с логотипом страны, которая нам хамит, а другие марки», — высказался он.

Сложность единогласного решения

Страны Евросоюза не придут к консенсусу по вопросу о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, так как это нарушение фундаментальных норм, которые лежат в основе европейского права, заявил политолог. «Не может быть дискриминация по национальному признаку или еще какому-то. Нельзя прописать в каком-либо законе: "Россиянам шенгенские визы не выдавать". Для этого придется переписать кучу нормативных документов, Устав Совета Европы, я уж молчу про все учредительные договоры Европейского союза», — объяснил Леви.

Для того, чтобы это случилось, необходимо единогласное одобрение новых изменений всех стран, которые входят в Совет Европы, в ЕС и другие международные организации. А вероятность этого минимальна. Кроме того, согласование растянется на десятилетия, убежден он.

Даже если сейчас саммит глав государств всех европейских стран примет такое решение, оно должно быть ратифицировано национальными парламентами, а где-то референдумами, и оно тут же вступает в противоречия с ранее подписанными международными договорами, а чтобы их менять начинается снова процедура пересоставления текстов, переутверждения и так далее. Это ужас с точки зрения международных отношений, особенно когда мы затрагиваем вопрос дискриминации по национальному признаку Дмитрий Леви политолог

Ранее в Польше потребовали, чтобы все страны Евросоюза прекратили выдавать шенгенские визы гражданам России. Некоторые оппозиционные политики Германии также выступили за прекращение выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

Рост числа отказов гражданам России в выдаче въездных документов сейчас наблюдается в Финляндии. Москва считает, что подобные действия — это политически мотивированная дискриминация.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.