Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО

Депутат Белик: заявления об отсутствии угрозы со стороны НАТО — политическая манипуляция

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Заверения канцлера Германии Олафа Шольца об отсутствии угрозы России со стороны НАТО — ничто иное, как политическая манипуляция. Так на слова политика отреагировал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, его слова приводят «Известия».

По мнению депутата, стоит России поверить обещаниям западных политиков и прекратить военную спецоперацию на Украине, «как все договоренности будут забыты, а ситуация будет развиваться исключительно в интересах коллективного Запада».

«Мы видим, какую колоссальную поддержку НАТО оказывает Украине в противостоянии с нашей страной, поэтому подобные заявления канцлера Германии об отсутствии угрозы России со стороны НАТО и невступлении в альянс Украины — это политическая манипуляция», — заявил Белик, указывая, что за все время пребывания у власти канцлер ФРГ «ни разу не дал здравой оценки» происходящего в Донбассе.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал, что перед специальной операцией на Украине заверил президента России Владимира Путина в отсутствии угрозы для страны со стороны НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать дочь для прикрытия
Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Путина и Зеленского
Показан эффективный способ побороть пищевую аллергию
В Госдуме оценили слова Шольца об отсутствии угрозы со стороны НАТО
Губернатор Севастополя заявил о сбитом российской ПВО беспилотнике
Стали известны подробности лечения госпитализированного главы Херсонской области
Евро упал до минимума за 20 лет
В ООН заявили о росте рисков ядерного конфликта
Россиян предупредили о рисках утечки личных данных из WhatsApp
Еще один аксессуар из 2000-х годов вернулся в моду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.