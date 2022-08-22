РПЛ обратилась к ушедшему из «Спартака» Федуну

РПЛ пожелала успехов ушедшему из «Спартака» Леониду Федуну

Российская премьер-лига (РПЛ) обратилась к Леониду Федуну, который ушел из «Спартака». Посвященный функционеру пост опубликован в Telegram-канале организации.

«Успехов, Леонид Арнольдович!» — говорится в сообщении. Там также напомнили о титулах, которые были завоеваны «Спартаком» при Федуне.

Об уходе Федуна стало известно ранее 22 августа. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» и не будет принимать участия в управлении клубом. «Лукойл» стал владельцем ста процентов акций клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена».

27 июня Федун покинул должность вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию. Решение объяснялось достижением бизнесмена пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда по одному разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России.