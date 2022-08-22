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Российские космонавты завершат съемки фильма «Вызов» осенью

Космонавт «Роскосмоса» Новицкий сообщил о завершении съемок фильма «Вызов» осенью
Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Наземные съемки фильма «Вызов» завершатся для космонавтов в сентябре, сообщил космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, пишет ТАСС.

По его словам, съемочный процесс еще не завершен, ожидается, что он финиширует осенью. «У нас еще одна или две смены где-то в сентябре будут. Мы в июне-июле снимались, и в сентябре завершать будем. Это что касается нас, космонавтов», — отметил Новицкий.

Сколько еще будут длиться съемки у актеров, он не знает.

Ранее стало известно, что режиссер Клим Шипенко потратил на съемки фильма на Международной космической станции (МКС) почти 90 часов. Он отметил, что съемки завершатся до конца 2022 года. Ему и актрисе Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять роли полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на МКС, признался режиссер. Члены экипажа помогали им править диалоги.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

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Марина Совина
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