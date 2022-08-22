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Россиянам разъяснили правила выселения арендаторов-неплательщиков

Юрист Харди: нельзя сразу выселить не оплачивающих жилье квартирантов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

При наличии договора найма помещения сразу выселить квартирантов, не оплачивающих жилье, не получится. Правила поведения в подобных ситуациях арендодателям разъяснил адвокат бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди, пишет РИА Новости.

Юрист отметил, что между владельцем квартиры и жильцом обычно заключается договор в простой письменной форме. Однако если собственник вызовет полицию, этого документа арендатору будет достаточно, чтобы подтвердить свое пребывание в квартире. «Если есть договор, то выгнать арендатора из квартиры с полицией не получится. Даже если он не платил за нее», — заявил Харди.

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Специалист уточнил, что в таком случае полиция не будет предпринимать меры и посоветует обратиться в суд. Составить протокол сотрудники МВД смогут, если только арендатор нарушает общественный порядок — шумит в неположенное время или представляет угрозу для окружающих.

Если мирные переговоры с жильцами зашли в тупик, перед обращением в суд владелец квартиры должен направить арендатору претензию с требованием оплатить долг и покинуть помещение. Документ отправляется по адресу сдаваемого жилья заказным письмом с уведомлением. При этом считается, что квартирант уведомлен, даже если он не получил письмо, пояснил Харди.

По словам юриста, иск можно подавать через месяц после отправки претензии — сразу и о расторжении договора, и о выселении, и о взыскании долга по арендной плате. Как только суд примет решение в пользу собственника, будет возбуждено исполнительное производство, и вопросом выселения займутся судебные приставы.

«До того как суд вынесет решение, арендаторы могут на вполне законных основаниях жить в квартире. Обычно такие разбирательства длятся от трех до шести месяцев», — отметил Харди. При этом самостоятельно выселить квартирантов, сменив замки, пока их нет дома, тоже нельзя. Тогда владелец квартиры рискует стать фигурантом административного или даже уголовного дела о хулиганстве, самоуправстве и нанесении побоев. «При пропаже каких-то вещей арендаторы могут обвинить собственника квартиры в краже», — предупредил юрист.

Ранее россиянам рассказали о способах быстро сдать квартиру в аренду. По данным специалистов «Яндекс Аренды», для успешного поиска квартирантов, жилье должно обладать адекватной ценой, располагаться недалеко от метро, обладать необходимой мебелью и бытовой техникой.

Нина Ташевская
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