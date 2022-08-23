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МИД заявил о подготовке вброса Запада против России

МИД заявил о подготовке вброса Запада против России относительно перевозящего зерно судна

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Запад планирует выпустить вброс о том, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из перевозящих украинское зерно судов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитата приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов. В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности», — говорится в заявлении МИД.

Захарова также предостерегла Запад от провокаций и подчеркнула, что США и их союзникам «не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран».

В период с 1 по 20 августа из портов Украины было вывезено более 656 тысяч тонн зерна. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, объемы вывоза сельхозпродукции с Украины планируется увеличить.

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Виктория Кондратьева
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