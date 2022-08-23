Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предупредили о последствиях демонтажа памятников в Прибалтике

Швыдкой предупредил об асимметричных последствиях демонтажа памятников в Прибалтике

Фото: РИА Новости

Российские дипломаты предупреждают коллег из прибалтийских стран о том, что демонтаж памятников может иметь асимметричные последствия, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вести диалог с Прибалтикой «очень сложно», однако российская сторона «всеми возможными на сегодня дипломатическими мерами» предупреждает о «самых сложных» последствиях. «Они могут быть не только симметричными, но и асимметричными», — подчеркнул Швыдкой.

Он напомнил, что в Прибалтике инициативы о сносе памятников возникали и ранее. «В каких-то государствах это делается варварски, где-то пытаются сохранить видимость приличий, перезахоранивая останки на кладбище, хотя эксгумация сама по себе является варварством. Конечно, мы предпринимаем усилия для того, чтобы это предотвратить», — сказал он, подчеркнув, что Москва не будет проводить такую же политику по отношению к захоронениям немецких солдат, участвовавших во Второй мировой войне против Советского Союза.

Ранее российские следователи по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. возбудили дело по факту сноса в Риге памятника воинам-освободителям. По данным следствия, в столице Латвии по инициативе депутатов рижской думы и мэра города Мартиньша Стакиса было принято решение о сносе монумента советским воинам, освободившим Латвию от гитлеровцев. Уничтожение памятника началось 23 августа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил вернуть Крым «любыми средствами»
В Совфеде отреагировали на предложение Киева конфисковать российский газ
В Иране назвали виновного в задержке подписания ядерной сделки
Израильский клуб отменил сделку с «Динамо» из-за невозможности получить оплату
Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью
Россия и Белоруссия подпишут договор на поставку комбикорма
В Британии предрекли закрытие более 70 процентов пабов
В России предупредили о последствиях демонтажа памятников в Прибалтике
Украина денонсировала соглашение об избежании двойного налогооблажения с Россией
Цена на нефть Brent поднялась выше 100 долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.