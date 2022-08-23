В России предупредили о последствиях демонтажа памятников в Прибалтике

Швыдкой предупредил об асимметричных последствиях демонтажа памятников в Прибалтике

Российские дипломаты предупреждают коллег из прибалтийских стран о том, что демонтаж памятников может иметь асимметричные последствия, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вести диалог с Прибалтикой «очень сложно», однако российская сторона «всеми возможными на сегодня дипломатическими мерами» предупреждает о «самых сложных» последствиях. «Они могут быть не только симметричными, но и асимметричными», — подчеркнул Швыдкой.

Он напомнил, что в Прибалтике инициативы о сносе памятников возникали и ранее. «В каких-то государствах это делается варварски, где-то пытаются сохранить видимость приличий, перезахоранивая останки на кладбище, хотя эксгумация сама по себе является варварством. Конечно, мы предпринимаем усилия для того, чтобы это предотвратить», — сказал он, подчеркнув, что Москва не будет проводить такую же политику по отношению к захоронениям немецких солдат, участвовавших во Второй мировой войне против Советского Союза.

Ранее российские следователи по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. возбудили дело по факту сноса в Риге памятника воинам-освободителям. По данным следствия, в столице Латвии по инициативе депутатов рижской думы и мэра города Мартиньша Стакиса было принято решение о сносе монумента советским воинам, освободившим Латвию от гитлеровцев. Уничтожение памятника началось 23 августа.