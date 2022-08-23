Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что варварскому убийству Дарьи Дугиной нет прощения

Убийство журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи можно назвать варварским преступлением, которому нет прощения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я не могу судить о том, что это было, — акт устрашения или сведение счетов. (...) Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения», — сказал он.

Министр добавил, что для организаторов, заказчиков и исполнителей этого преступления «не может быть никакой пощады».

Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. В ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. Он назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.