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Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что варварскому убийству Дарьи Дугиной нет прощения

Фото: Globallookpress.com

Убийство журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи можно назвать варварским преступлением, которому нет прощения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я не могу судить о том, что это было, — акт устрашения или сведение счетов. (...) Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения», — сказал он.

Министр добавил, что для организаторов, заказчиков и исполнителей этого преступления «не может быть никакой пощады».

Автомобиль, в котором находилась журналистка, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. В ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества. Он назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением.

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Алина Гончарова
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